Рубль в понедельник немного опустился в паре с юанем в ожидании новых драйверов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов к росту. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,165 руб., что на 2,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 10 февраля на 59,62 копейки, до 77,6502 руб., и увеличил курс евро на 96,85 копейки, до 92,0136 руб.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Ключевым событием для рубля на минувшей неделе стало появление дефицита ликвидности в китайских юанях. В пятницу однодневные ставки по юаню взлетели до 10% впервые с осени 2024 года - периода, когда происходило ослабление рубля. По состоянию на сегодня они также удерживаются на повышенных уровнях. Стабилизация ставки привлечения на этих отметках будет свидетельствовать об усилении спроса на юань, что по мере сокращения валютных продаж Банка России усилит давление на рубль. При этом, несмотря на события, курсы USD/RUB и CNY/RUB остались стабильными: 77 руб. и 11,1 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть повышаются вечером в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени поднимается на 1,04%, до $68,74 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,96%, до $64,15 за баррель.

Ранее в понедельник цена контрактов на Brent опускалась до $67,02 за баррель, на WTI - до $62,62 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сообщения о том, что стороны позитивно оценили итоги переговоров между США и Ираном, прошедших в Омане в минувшую пятницу, ослабили опасения по поводу эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к нарушению поставок нефти из ближневосточного региона.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Ирану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана и готов нанести удары по американским военным базам в случае агрессии.

Участники рынка также продолжают следить за действиями западных стран, направленными на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей. Европейская комиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на перевозки российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из РФ и вместо этого покупать энергоносители у Соединенных Штатов.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 18 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в понедельник на 1 базисный пункт - до 15,78%, 16,28% и 17,19% годовых соответственно.

