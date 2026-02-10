"Яндекс" может приобрести российский бизнес Flowwow

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" может купить российский бизнес маркетплейса цветов и подарков Flowwow, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

По их сведениям, компания может быть присоединена к сервису "Яндекс Еда", через который можно заказывать цветы. Сделка готовится к завершению в апреле. Сейчас она проходит стадию аудита, а затем должна получить одобрение ФАС.

ООО "Флаувау" зарегистрировано в 2020 году. Ее совладельцами являются семь физлиц, включая гендиректора Вячеслава Богдана. В 2024 году выручка компании составила 4,2 млрд рублей, чистый убыток - 6,4 млн рублей.