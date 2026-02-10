Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1465 руб. (-1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,12 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"За первую неделю февраля рубль нивелировал почти все восходящее движение начала года. Правда, этот импульс в финальной стадии был вызван техническими причинами - вероятной ошибочной крупной заявкой, спровоцировавшей из-за недостаточной ликвидности массовое срабатывание стоп-приказов на покупку юаня за рубли. И без того относительно низкий объем импорта сокращается в начале года, поскольку потребители снижают траты после роста, связанного с приближением новогодних праздников. Денежно-кредитные условия (ДКУ) остаются жесткими, что сдерживает потребление граждан и активность бизнеса. Кроме того, из-за недостаточного поступления нефтегазовых доходов спрос Минфина на иностранную валюту в рамках исполнения бюджетного правила существенно увеличился. Таким образом, сезонный и регуляторный факторы остаются на стороне рубля, а внешнеторговый сбалансирован: просадка экспорта компенсируется слабым импортом. В феврале это равновесие все же способно постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубя", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Нефть колеблется от небольшого минуса к небольшому плюсу во вторник утром после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $6917 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1%, до $64,41 за баррель.

Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.