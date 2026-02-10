Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,2%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако сдерживающим фактором для покупателей остаются пауза в переговорах по украинскому урегулированию и предстоящее 13 февраля заседание Банка России по ключевой ставке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2731,82 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1108,28 пункта; в лидерах роста выступили акции "Хэдхантера" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), Сбербанка (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 февраля, составляет 77,6502 рубля (+59,62 копейки).

Сбербанк в январе 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% - до 161,7 млрд рублей, против 132,9 млрд рублей прибыли в январе 2025 года. Рентабельность капитала в январе текущего года выросла до 23,2% с 22,2% годом ранее.

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "ФосАгро" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Русала" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что только понимания, достигнутые в Анкоридже, позволят выйти на прорыв в урегулировании украинского конфликта. Отвечая на уточняющий вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, он подчеркнул, что "работа продолжается".

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. При этом, он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже. Так представитель Кремля ответил на вопрос, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Лавров сказал TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. При этом, США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.

"Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, - сказал Лавров. - Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву".

В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон дал время добиться соглашения до июня. По словам Уитакера, устанавливать конечные сроки в нынешних условиях "очень опасное" решение.

Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. Среди обсуждаемых вариантов - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза. Одновременно ЕС может дать Украине чёткие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в Евросоюз.

"Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС или введение переходного периода и поэтапного членства", - передает Bloomberg и напоминает, что обычно переговоры о вступлении в Евросоюз длятся годами, и для принятия нового участника в объединение требуется единогласное согласие всех членов ЕС.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи попытается найти опору в районе 2700 пунктов.

Поводом для сохранения консервативного настроя инвесторов выступает отсутствие ясности относительно хода переговоров по Украине и всплеск опасений по итогам заседания ЦБ 13 февраля (заседание опорное и регулятор представит обновленные прогнозы).

"Рынок акций продолжит находиться в ожидании новостных триггеров и сегодня. Рынок уже выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу МосБиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона 2700-2800 пунктов, в котором индекс находится вот уже два месяца", - отмечает он.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в центре внимания участников торгов остается макроэкономическая ситуация. Ключевым сдерживающим фактором выступает неопределенность относительно решения Банка России по денежно-кредитной политике на предстоящем в пятницу заседании. В то же время наблюдается повышенный спрос на защитные активы. Ситуация на Ближнем Востоке и новости о ходе переговоров между США и Ираном в Омане несколько смягчили опасения относительно перебоев в поставках сырья, однако санкционные риски в отношении российского энергетического экспорта продолжают ограничивать потенциал роста акций нефтегазового сектора.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что рынок акций с начала недели находится под давлением ожиданий решения Банка России, где игроки закладывают высокую вероятность того, что ключевая ставка не будет снижена - это усиливает неопределенность и сдерживает аппетит к риску.

К этому добавляется напряженный внешнеполитический фон после заявлений главы МИД Сергея Лаврова о возможном отходе США от договоренностей в Анкоридже, что усиливает геополитические риски для рынков, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попытался опровергнуть эти интерпретации, подчеркивая отсутствие принципиальных разногласий, что создает двусмысленный информационный фон, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном графике начинает формировать локальный нисходящий тренд к нижней границе бокового канала 2700-2800 пунктов на фоне отсутствия политического позитива и нагнетания в макроэкономике. Всю прошлую неделю рынок закрывался в минусовой зоне, на рынке уже накапливается перепроданность (индекс относительной силы RSI опустился до 41 пункта), что говорит о возможности скорого отскока вверх и продолжении движения в канале 2700-2800 пунктов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что геополитическая риторика меняется, привнося негативный сантимент в акции. Основной причиной этого является то, что мирное урегулирование по украинскому вопросу застопорилось, что монетарная пауза ЦБ может продолжиться, а рубль остается крепким.

Согласно заявлению Сергея Лаврова, США отказались от идей, предложенных на русско-американском саммите в Анкоридже. Соответственно, предсказуемость событий вокруг урегулирования становится еще ниже. Тем не менее, на рынке акций возможен коррекционный отскок от зоны поддержки в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи, не исключен подъем к верхней границе привычного боковика - 2800 пунктам, считает Бахтин.

В США накануне индексы акций завершили торги ростом на 0,04-0,9% во главе с Nasdaq, хотя индикаторы находились в "минусе" значительную часть сессии. Участники рынка ожидают публикации важных статданных по американской экономике: в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, по данным FedWatch.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3% и обновил максимум, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

В Японии победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Такаити, которую считают сторонницей мягкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, обещает на два года заморозить 8%-й налог с продаж продовольствия и утверждает, что стимулирование экономики не ударит по государственным финансам Японии.

Также трейдеры приветствовали заявления министра финансов США Скотта Бессента, сказавшего накануне, что высокопоставленные представители его ведомства на прошлой неделе посетили Китай с целью "укрепления каналов коммуникации" между Вашингтоном и Пекином.

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись к росту на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $69,17 за баррель (+1,5% в понедельник), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $64,4 за баррель (+1,3% накануне).

Министерство транспорта США рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против России впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщил Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.