Сбер в январе сократил портфель кредитов компаниям на 1,2%, увеличил кредиты физлицам на 1,3%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе сократил корпоративный кредитный портфель на 1,2% на фоне низкого спроса из-за высоких рыночных ставок в условиях жесткой ДКП, говорится в пресс-релизе банка по итогам публикации январской отчетности по РСБУ.

За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,2 трлн рублей (в январе 2025 года - 1,1 трлн рублей).

"Основным драйвером кредитной активности в начале года стали ожидаемые изменения в программе семейной ипотеки. На этом фоне розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%, превысив отметку в 19 трлн рублей", - сказал глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе.

В январе Сбербанк выдал 532 млрд рублей розничных кредитов, из них 314 млрд рублей пришлось на ипотеку. В результате ипотечный портфель вырос за месяц на 1,7%, до 12,6 трлн рублей.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,3%, до 3,3 трлн рублей, под влиянием сохраняющихся высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений. В январе выдачи составили 151 млрд рублей.

Портфель кредитных карт вырос за месяц на 1,6% - до 2,5 трлн рублей. Портфель автокредитов увеличился на 1,3% за месяц (без учета цессии) и составил 0,7 трлн рублей.

Банк отмечает, что качество совокупного кредитного портфеля находится "под некоторым давлением", преимущественно за счет малого и микробизнеса: доля просроченной задолженности составила 2,7% (рост за месяц на 0,1 процентного пункта).

Средства физических лиц снизились на 1,1% за месяц с учетом валютной переоценки после рекордного роста в декабре и составили 32,7 трлн рублей. Средства юридических лиц составили 12,4 трлн рублей, увеличившись на 1,3%.