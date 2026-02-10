Поиск

BP в IV квартале увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Годовая чистая прибыль ВР сократилась почти в семь раз, компания приостановила обратный выкуп акций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP Plc в четвертом квартале 2025 года увеличила чистый убыток в 1,7 раза, при этом скорректированная прибыль немного не оправдала ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $3,42 млрд по сравнению с $1,96 млрд за аналогичный период 2024 года.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) выросла до $1,54 млрд с $1,17 млрд годом ранее. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит сама BP, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,55 млрд.

За весь 2025 год BP сократила чистую прибыль до $55 млн против $381 млн годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $7,49 млрд с $8,92 млрд.

Капиталовложения компании в четвертом квартале составили $4,17 млрд, по итогам всего прошлого года - $14,53 млрд.

BP повысила цель по сокращению структурных расходов и теперь планирует снизить их на $5,5-6,5 млрд к концу 2027 года.

Совет директоров компании также принял решение приостановить обратный выкуп акций и направить все излишки денежных средств на ускорение укрепления финансового положения, чтобы создать "крепкую платформу" для инвестиций в нефтегазовый сектор.

Последний раз BP приостанавливала ежеквартальный buyback в пандемийном 2020 году.

BP Plc BP Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

 ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8358 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });