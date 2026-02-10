BP в IV квартале увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Годовая чистая прибыль ВР сократилась почти в семь раз, компания приостановила обратный выкуп акций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP Plc в четвертом квартале 2025 года увеличила чистый убыток в 1,7 раза, при этом скорректированная прибыль немного не оправдала ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $3,42 млрд по сравнению с $1,96 млрд за аналогичный период 2024 года.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) выросла до $1,54 млрд с $1,17 млрд годом ранее. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит сама BP, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,55 млрд.

За весь 2025 год BP сократила чистую прибыль до $55 млн против $381 млн годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $7,49 млрд с $8,92 млрд.

Капиталовложения компании в четвертом квартале составили $4,17 млрд, по итогам всего прошлого года - $14,53 млрд.

BP повысила цель по сокращению структурных расходов и теперь планирует снизить их на $5,5-6,5 млрд к концу 2027 года.

Совет директоров компании также принял решение приостановить обратный выкуп акций и направить все излишки денежных средств на ускорение укрепления финансового положения, чтобы создать "крепкую платформу" для инвестиций в нефтегазовый сектор.

Последний раз BP приостанавливала ежеквартальный buyback в пандемийном 2020 году.