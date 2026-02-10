"ДОМ.РФ" намерен ежегодно наращивать прибыль темпами выше 15%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" утвердил стратегию повышения акционерной стоимости (стратегия Total Shareholder Return, TSR), которая предполагает ежегодный рост чистой прибыли темпами выше 15%, говорится в материалах компании.

Основой стратегии TSR стали финансовые цели компании, заложенные в стратегию развития "ДОМ.РФ" на период 2025-2030 гг. и на перспективу до 2036 г., утвержденную наблюдательным советом в декабре прошлого года.

Стратегия TSR разработана в целях повышения акционерной стоимости "ДОМ.РФ" в долгосрочной перспективе. В ее основе лежат рост активов до 8,8 трлн рублей в 2028 году, рентабельность капитала (ROE) выше 20%, рост чистой прибыли темпом выше 15% в год, выплата 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, а также активная работа с инвестиционным сообществом.

При разработке стратегии TSR компания опиралась на рекомендации Банка России и Московской биржи.

"По итогам 2025 года мы зафиксируем рекордную чистую прибыль, а уже в 2026 году планируем, что она превысит 100 млрд рублей", - прокомментировал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Компания планирует провести день инвестора 18 февраля, в рамках которого представит финансовые результаты по МСФО за 2025 год и обозначит планы на 2026 год.

"ДОМ.РФ" в ноябре прошлого года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 руб./акция. Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей.