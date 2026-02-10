Поиск

РФ в 2025 году резко увеличила экспорт шпината

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году, по предварительным оценкам, экспортировала около 40 тонн шпината, что в восемь раз больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла в 12 раз до более $240 тыс., сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Основными покупателями шпината стали Белоруссия, ОАЭ и Индия.

Как отмечает центр, спрос на шпинат в последнее время растет благодаря развитию инновационной упаковки, продлевающей срок хранения, а также популярности готовых продуктов и распространению веганских и растительных диет.

Согласно данным IndexBox, которые приводит "Агроэкспорт", в 2024 году мировой рынок шпината составил 34 млн тонн на $60,6 млрд. Ожидается, что к 2035 году он достигнет 41 млн тонн, а стоимость превысит $80 млрд.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничение на число карт одного банка планируют убрать из антифрод-законопроекта

Brent подорожала до $69,3 за баррель

Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

 ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8361 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });