РФ в 2025 году резко увеличила экспорт шпината

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году, по предварительным оценкам, экспортировала около 40 тонн шпината, что в восемь раз больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла в 12 раз до более $240 тыс., сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Основными покупателями шпината стали Белоруссия, ОАЭ и Индия.

Как отмечает центр, спрос на шпинат в последнее время растет благодаря развитию инновационной упаковки, продлевающей срок хранения, а также популярности готовых продуктов и распространению веганских и растительных диет.

Согласно данным IndexBox, которые приводит "Агроэкспорт", в 2024 году мировой рынок шпината составил 34 млн тонн на $60,6 млрд. Ожидается, что к 2035 году он достигнет 41 млн тонн, а стоимость превысит $80 млрд.