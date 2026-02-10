Поиск

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко оказался владельцем более 5% акций ВТБ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор "Связьинвеста", экс-совладелец банка "Ренессанс кредит" Евгений Юрченко оказался крупным миноритарным акционером ВТБ: как следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации, его доля в капитале составляет 5,33%.

Об участии Юрченко в капитале ВТБ до сих пор известно не было (требование о раскрытии размера доли наступает при превышении пятипроцентной планки).

ВТБ во вторник сообщил, что Юрченко увеличил долю в капитале банка до 5,33% с 4,82%. Текущая рыночная стоимость этого пакета акций составляет почти 30 млрд рублей.

Юрченко передал "Интерфаксу" через пресс-службу, что акционером ВТБ является с 2007 года, а основную часть пакета приобрел в ходе SPO.

Вторичное размещение ВТБ провел в сентябре прошлого года по цене 67 руб./акция, в результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась до 50,1%. По состоянию на октябрь институциональные инвесторы владели 26,6% акционерного капитала ВТБ, розничные - 23,3%. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания. Раньше крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC.

По словам Юрченко, российский рынок в целом и ВТБ в частности сильно недооценены и имеют "огромный потенциал роста". "Свою роль я вижу в работе над повышением капитализации банка", - сказал он.

После отставки с поста главы "Связьинвеста" в 2010 году Юрченко заявил о себе в публичном пространстве как миноритарий-активист в "Ростелекоме" (впоследствии активы "Связьинвеста" влились в состав этой компании, а госхолдинг прекратил существование). Размер его пакета позволял провести представителя в совет директоров "Ростелекома". В ноябре 2011 года "Ведомости" сообщали, что Юрченко продал около 6% акций оператора структурам Сулеймана Керимова. Впоследствии Юрченко владел миноритарными пакетами акций банков "Ренессанс кредит" и "Ростфинанс", возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также сообщалось о его инвестициях в горно-металлургический комплекс новых российских регионов.

