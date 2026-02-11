Котировки Brent ускорили рост и приближаются к $70 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в среду из-за сохранения напряженности вокруг Ирана.

К 14:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (1,37%), до $69,74 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,94 (1,47%), до $64,9 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил Fox Business американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего, - добавил он. - Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия".

"Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены, однако пока мы не видели перебоев поставок", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на 200 тысяч баррелей.