Поиск

Котировки Brent ускорили рост и приближаются к $70 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в среду из-за сохранения напряженности вокруг Ирана.

К 14:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (1,37%), до $69,74 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,94 (1,47%), до $64,9 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил Fox Business американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего, - добавил он. - Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия".

"Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены, однако пока мы не видели перебоев поставок", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на 200 тысяч баррелей.

API Brent WTI Иран Дональд Трамп Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

 Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

 Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

В правительстве призвали РЖД в 2026 году выполнить план по погрузке
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });