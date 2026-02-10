Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году до $58/барр.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Средняя спотовая цена на нефть марки Brent в январе составила $67 за баррель, что на $4 за баррель выше, чем в декабре, по оценке EIA, из-за перебоев в добыче в США и Казахстане. Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои в поставках нефти, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи нефти приведет к значительному увеличению мировых запасов нефти в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

По оценке EIA, несмотря на недавние действия США в отношении Ирана добыча нефти в Иране остается стабильной и останется таковой в течение прогнозируемого периода. Хотя действия, направленные против нефтяной инфраструктуры или конфликт, влияющий на потоки через Ормузский пролив, очевидно, могут сократить добычу и экспорт нефти на Ближнем Востоке.

Холодная погода в США, полагает EIA, сократила добычу нефти в стране в январе на 320 тыс. б/с, а отключение электроэнергии на Тенгизе, атаки на КТК и суровая погода в районе его терминала снизили добычу нефти в Казахстане на 400 тыс. б/с.

Цены на нефть также выросли благодаря холодной погоде в северном полушарии.

Тем не менее опережающие темпы роста производства по сравнению со спросом будут приводить к наращиванию запасов - в 2026 году средний объем наращивания мировых запасов нефти составит 3,1 млн б/с по сравнению со средним показателем в 2,7 млн б/с в 2025 году, а затем снизится до 2,7 млн б/с в 2027 году, говорится в прогнозе.

В то же время, полагают в Минэнерго США, снижение цен будет ограничено политикой ОПЕК+ и продолжающимся увеличением стратегических запасов в Китае. "Значительная часть наращивания запасов нефти в прошлом году пришлась на стратегические запасы в Китае, что ограничило понижающее ценовое давление, поскольку эти запасы выступали в качестве источника спроса. Мы предполагаем, что Китай продолжит увеличивать стратегические запасы нефти примерно с той же скоростью, около 1 млн б/с в 2026 году, прежде чем сократить их в 2027 году", - отмечается в обзоре.

EIA полагает, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу в 2027 году ввиду наращивания коммерческих запасов, при этом уровень добычи стран альянса в течение 2026 года будет в основном соответствовать заявленным планам.

Минэнерго США полагает, что в результате расширения действия лицензии США, разрешающей большему числу компаний экспортировать нефть из Венесуэлы, добыча нефти в стране вернется на уровень, существовавший до введения блокады США (декабрь 2025 года) уже ко II кварталу текущего года.