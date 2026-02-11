Поиск

ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 264 тысячи б/с, отстав от плана

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в январе снизили производство нефти на 264 тысячи баррелей в сутки к декабрю - до 37,186 млн б/с, что на 643 тысячи б/с ниже установленного плана с учетом компенсаций ранее недосокращенной добычи.

Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, государства альянса, участвующие в соглашении, произвели в январе 23,19 млн б/с, что на 40 тысяч б/с выше уровня декабря, но на 22 тысячи б/с меньше разрешенного уровня добычи. Из стран ОПЕК две страны - Ирак и ОАЭ - в январе должны были компенсировать ранее недосокращенную добычу. Ирак в январе нарастил производство на 38 тысяч б/с, добыв 4,157 млн б/с, - этот уровень превышал установленный на 24 тысячи б/с. ОАЭ увеличили добычу на 13 тысяч б/с - до 3,389 млн б/с, но были на 12 тысяч б/с ниже квоты.

Саудовская Аравия нарастила добычу на 13 тысяч б/с - до 10,086 млн б/с, но оказалась ниже планового уровня на 17 тысяч б/с.

В основном отстали от плана страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+ - на 621 тысячу б/с.

Казахстан, который должен был компенсировать в январе 0,5 млн б/с ранее недосокращенной добычи, снизил ее в январе на 250 тысяч б/с к декабрю и добыл 1,326 млн б/с, но это превышало установленную квоту на 260 тысяч б/с.

Это превышение перекрыли Мексика, Россия, Азербайджан, Малайзия. Мексика добывала на 320 тысяч б/с меньше установленной квоты.

Россия в январе снизила добычу на 58 тысяч б/с к декабрю - до 9,246 млн б/с - и была таким образом на 328 тысяч б/с ниже разрешенного уровня.

Все страны ОПЕК+, включая не участвующие в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию, произвели в январе 42,448 млн б/с, что на 440 тысяч б/с меньше уровня декабря.

