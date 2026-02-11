TotalEnergies может полностью прекратить экспорт СПГ из РФ после вступления в силу запрета ЕС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies может быть вынуждена полностью прекратить экспорт с проекта "Ямал СПГ" после того, как в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского СПГ, заявил главный исполнительный директор французской компании Патрик Пуянне.

Запрет вступит в силу в начале следующего года.

Ранее TotalEnergies планировала перенаправить поставки с "Ямал СПГ" покупателям за пределами Европы, в том числе в Азии, пишет Financial Times. Однако в среду Пуянне заявил журналистам, что "неоднозначность", связанная с применением европейского запрета, может вынудить компанию прекратить поставки с "Ямал СПГ" полностью.

"Мы больше не сможем продавать газ с "Ямал СПГ" в Европу и, возможно, за ее пределами", - сказал глава TotalEnergies.

"Ограничения безусловно будут распространяться на поставки в Европу. Но будут ли они также относиться к любой европейской компании, ведущей бизнес в России в каком-либо виде?" - добавил Пуянне.

Он отметил, что государства ЕС и Еврокомиссия обсуждают детали применения запрета.

Согласно данным Kpler, на долю поставок с "Ямал СПГ" в 2025 году пришлось 14% всего импорта СПГ Евросоюзом. На Европу приходится более 75% всех отгрузок с проекта, отмечает FT.

В конце октября 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, предполагающий запрет на покупку СПГ. Первый этап вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только части контрактов, а полный запрет запланирован к 1 января 2027 года.

Согласно тексту опубликованного документа, с 25 апреля 2026 года странам ЕС запрещено покупать, импортировать или транспортировать СПГ, произведенный или экспортируемый из России. Также запрещено оказывать прямо или опосредованно техническую поддержку, брокерские услуги, финансовые и другие услуги, связанные с этим запретом.