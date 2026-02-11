Профицит внешней торговли РФ в 2025 году снизился на 11,7%, до $116,7 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в декабре 2025 года увеличилось на 48,7%, до $10,0 млрд по сравнению с $6,7 млрд в ноябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года снизился на 1,5% с $10,2 млрд.

В 2025 году внешнеторговый профицит по сравнению с 2024 годом упал на 11,7%, до $116,7 млрд со $132,1 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $58 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидалось в размере $116 млрд, объем экспорта - $414 млрд, импорта - $298 млрд.