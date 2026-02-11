Поиск

Профицит внешней торговли РФ в 2025 году снизился на 11,7%, до $116,7 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в декабре 2025 года увеличилось на 48,7%, до $10,0 млрд по сравнению с $6,7 млрд в ноябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года снизился на 1,5% с $10,2 млрд.

В 2025 году внешнеторговый профицит по сравнению с 2024 годом упал на 11,7%, до $116,7 млрд со $132,1 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $58 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидалось в размере $116 млрд, объем экспорта - $414 млрд, импорта - $298 млрд.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

 Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

 Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8375 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });