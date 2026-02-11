Поиск

Компания "Недвижимые активы" направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций "ПИКа"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - АО "Недвижимые активы" направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ПАО "ПИК-Специализированный застройщик", говорится в сообщении на ленте раскрытия.

Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются.

Оферта распространяется на 15% акций "ПИКа", следует из сообщения. Она представляет собой обязательное предложение, следовательно, "Недвижимые активы" уже являются крупным акционером девелопера (до сих пор такая информация не раскрывалась).

ПИК ЦБ РФ Недвижимые активы Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

 Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

 Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8375 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });