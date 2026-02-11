Компания "Недвижимые активы" направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций "ПИКа"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - АО "Недвижимые активы" направило в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ПАО "ПИК-Специализированный застройщик", говорится в сообщении на ленте раскрытия.

Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются.

Оферта распространяется на 15% акций "ПИКа", следует из сообщения. Она представляет собой обязательное предложение, следовательно, "Недвижимые активы" уже являются крупным акционером девелопера (до сих пор такая информация не раскрывалась).