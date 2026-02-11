Поиск

Иностранные инвесторы вложили в активы emerging markets рекордные для января $99 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чистые вложения иностранных инвесторов в акции и облигации emerging markets (EM) в январе составили $98,9 млрд, по данным Института международных финансов (IIF).

Это максимальный показатель для первого месяца года за всё время ведения расчетов (около двадцати лет), а также самый значительный объем для любого месяца с 2020 года.

В том числе в облигации привлечено $71,4 млрд средств инвесторов, в акции - $27,4 млрд.

В разбивке по регионам объем вложений в бонды развивающихся стран Азии составил $29,3 млрд, Европы - $13,4 млрд. Нетто-приток средств в Латинскую Америку равнялся $18 млрд, в государства Ближнего Востока и Северной Африки - $10,7 млрд. Также были куплены облигации Китая на сумму $10,4 млрд.

Объем покупок акций азиатских компаний в январе составил $7,6 млрд, латиноамериканских - $11,9 млрд. Вложения средств в акции Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки составили примерно по $4 млрд. Китайские акции привлекли $19,7 млрд.

