"Мосбиржа" в марте изменит время закрытия основной торговой сессии на фондовом рынке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -"Московская биржа" предупредила, что с 23 марта увеличит продолжительность основной торговой сессии на фондовом рынке за счет изменения времени проведения аукциона закрытия.

Для рынка акций и паев аукцион закрытия будет начинаться на 15 минут позже, на рынке облигаций - позже на 5 минут. Продолжительность аукциона закрытия на обоих рынках будет сокращена до 5 минут.

Таким образом, с 23 марта регламент проведения аукциона закрытия на фондовом рынке будет следующим: 18:55 по Москве - окончание торгового периода, 18:55-19:00 - аукцион закрытия.