Рынок акций РФ в среду поднялся к 2760 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вверх вслед за мировыми сырьевыми площадками (выросли металлы, нефть Brent протестировала $70 за баррель), а также на фоне корпоративных новостей и надежд на продолжение переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам, уровню недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2757,75 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1121,48 пункта (+1,2%); лидерами роста выступили акции МКПАО "Озон" (+4,2%), "НОВАТЭКа" (+3,7%), "ММК" (+3,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составил 77,4648 руб. (+25,57 копейки).

Акции "НОВАТЭКа" (1187,6 рубля) выросли на фоне публикации финотчета компании за 2025 год, показавшего рост нормализованной прибыли для выплат дивидендов выше ожиданий.

Нормализованная чистая прибыль "НОВАТЭКа" для расчета дивидендов за 2025 год составила 508 млрд рублей: в I полугодии - 237,1 млрд рублей, во II полугодии - 270,9 млрд рублей. Аналитики предполагали, что прибыль для выплаты дивидендов за II полугодие составит 188 млрд рублей. Исходя из расчета чистой прибыли, финальный дивиденд за 2025 год может составить 45 рублей на акцию, тогда как рынок ожидал размера дивиденда в 31 рубль на акцию.

Вышедший отчет заставил значительно пересмотреть прогноз по финальным дивидендам эмитента - с 31 руб./АО до 42,9 руб./АО, свидетельствует консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков. Таким образом, суммарный дивиденд за 2025 год, по оценке рынка, может составить 78,4 руб./АО. За 2024 год компания выплатила акционерам по 82,15 руб./АО.

Подорожали в среду также акции "Норникеля" (+3,2%), "Яндекса" (+3,2%), "Эн+ груп" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,9%), "НЛМК" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,5%), "Русала" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "ФосАгро" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), "Полюса" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%).

EBITDA "Норильского никеля" в 2025 году выросла на 9%, составив $5,67 млрд, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,86 млрд. Чистая прибыль ГМК выросла на 36%, до $2,5 млрд, в результате позитивного влияния курсовых разниц вследствие динамики курса рубля.

Никель в среду подорожал на сообщениях о сокращении добычи на крупнейшем руднике Индонезии. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн тонн в 2025 году.

Минпромторг РФ предлагает перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также освободить от уплаты акциза на 3 года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе 2026 года увеличился на 4,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,1 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях трафик вырос на 1,9% (до 3 млн пассажиров), на международных - на 12,9% (до 1,1 млн).

Подешевели в среду "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "Хэдхантера" (-0,3%), "ВК" (-0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник в интервью телеканалу НТВ, что для достижения урегулирования украинского кризиса потребуется преодолеть большую переговорную дистанцию. Лавров также отметил, что в настоящий момент гарантии безопасности для Украины обсуждаются на Западе "не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации".

Также министр заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.

Издание Financial Times сообщило в среду со ссылкой на источники, что власти Украины приступили к планированию президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией. "Украина начала планирование выборов президента вместе с референдумом по мирной сделке с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа надавила на Киев с тем, чтобы он провел оба голосования к 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что вопросы возможных выборов на Украине находятся исключительно в компетенции украинского руководства, как и реализация предполагаемых мирных договоренностей.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду преодолел локальное сопротивление в районе 2750 пунктов на фоне предположений в зарубежных СМИ о возможном визите украинских переговорщиков в Москву и данных ЦБ РФ о снижении ценовых ожиданий предприятий в феврале после их всплеска на старте года из-за повышения НДС.

Также покупкам сопутствовал уверенный подъем сырьевых котировок - нефть Brent тестировала $70 за баррель, золото торгуется над $5000 за тройскую унцию. Commodities дорожают на фоне рисов эскалации между США и Ираном, а также слабости доллара. Индекс DXY у месячных минимумов ниже 97 пунктов.

В четверг будет опубликован недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице, МЭА представит ежемесячный отчет. На российском рынке "ЭЛ5-Энерго" раскроет операционные результаты за 2025 год, "Диасофт" - финансовый отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Продвижение индекса МосБиржи к 2800 пунктам возможно при появлении новых драйверов, например, если данные Росстата покажут снижение темпов роста цен, считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, с начала недели индекс МосБиржи консолидировался в диапазоне 2710-2740 пунктов из-за ожидания паузы в снижении ставки Банком России и отсутствия новостей по поводу следующего раунда мирных переговоров. В среду на фоне сообщений СМИ о возможной встрече делегаций переговорщиков на следующей неделе индекс МосБиржи подскочил в район 2760 пунктов. Локомотивом роста выступили акции "НОВАТЭКа", поскольку рост нормализованной прибыли компании для выплат дивидендов оказался выше ожиданий.

Заседание Центробанка на этой неделе будет "опорным": регулятор представит среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год. В связи с этим в фокусе инвесторов данные Росстата по инфляции. Впрочем, как неоднократно отмечали представители регулятора, ЦБ принимает решение по ставке на основании полной месячной статистики, и недельные оценки никогда не являются решающим фактором. "По нашим ожиданиям, пауза в снижении ставки уже заложена в цены и не должна оказать существенного влияния на индекс МосБиржи", - считает Алексеев.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, факторами давления с начала недели выступили неопределенность на геополитическом треке и опасения относительно пятничного заседания ЦБ РФ, где регулятор может сохранить ставку на уровне 16%. Также инвесторы ждут обновленные прогнозы регулятора по основным макроэкономическим показателям, которые могут дать повод участникам рынка для пересмотра ожиданий по траектории ключевой ставки до конца года.

В среду индекс МосБиржи скорректировался вверх, снимая локальную перепроданность на фоне дорожающих нефти и металлов, отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вырос на корпоративных и геополитических драйверах.

Акции "Озона" развивают стартовавший в конце 2025 года восходящий тренд, при этом в феврале компания приняла решение о допэмиссии в целях реализации и поддержания программы мотивации по закрытой подписке. В январе "Озон" также объявил о намерении создать собственную ЦФА-платформу и запустил собственный бренд уходовой косметики. Бумаги "Норникеля" выросли вслед за восстановлением цен на палладий и другие драгоценные металлы. Акции металлургических компаний в целом получили поддержку от сообщений СМИ о возможном переносе уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду на конец 2026 года, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единой динамики. Американские индексы вновь ощутили неуверенность у рекордных максимумов, которую можно объяснить ослаблением вероятности активного смягчения позиции ФРС после данных по рынку труда. Индексы МосБиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно, получив поддержку от корпоративных факторов, а также геополитических сигналов. Так, в СМИ поступила информация о возможном визите украинской делегации в Москву для продолжения переговоров, что позволяет рынку сохранить краткосрочный восходящий тренд, полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых фондовых площадках сохраняется неоднозначная динамика, а российский рынок акций корректируется вверх на фоне противоречивых геополитических сигналов.

Позитивным фактором для рынка остаются заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о предложении ряду европейских коллег рассмотреть возможность возобновления диалога с Россией. В то же время определенную настороженность инвесторов сформировали заявления главы МИД РФ Лаврова о том, что практические шаги США на российском направлении не способствуют сближению позиций. По его словам, контакты Вашингтона со странами - покупателями российских нефти и газа отражают стремление США продвигать собственные интересы на глобальном энергетическом рынке.

При улучшении настроений индекс МосБиржи встретит сопротивление на уровне 2760 пунктов, далее - вблизи 2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2700 пунктов, считает Абрамов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,8%, CAC 40 и DAX снизились на 0,1-0,5%), проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,6%).

Цены на нефть

Рост нефти из-за сохранения напряженности вокруг Ирана замедлился вечером после выхода данных о росте запасов в США; цена Brent вернулась ниже $70 за баррель (на пике дня цена достигала $70,71 за баррель).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $69,73 за баррель (+1,4% и -0,3% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,86 за баррель (+1,4% и -0,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей после снижения на 743 тыс. баррелей неделей ранее.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведет к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Картель ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в мире в 2026-27 годах. Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025 года.

Спрос на нефть в 2027 году ожидается на уровне 107,86 млн б/с (что предусматривает рост к прогнозному уровню 2026 года на 1,34 млн б/с).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Группа Аренадата" (+13,1%, до 109,78 руб. - максимум с сентября), "СПБ биржи" (+4%), "ТГК-1" (+3,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3,5%), "Совкомфлота" (+3,5%), ПАО "Теплант Восток" (+3,1%), "ТГК-2" (+2,6%), "Юнипро" (+2,5%).

Акции "Группы Аренадата" (разработчик ПО в области хранения, обработки и анализа данных) выросли на фоне повышения компанией прогноза по росту выручки по итогам 2025 года до 40% (около 8,4 млрд рублей - ИФ) с 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей), которые прогнозировались компанией во второй половине прошлого года.

Arenadata планирует опубликовать аудированные финансовые результаты по МСФО за 2025 год 26 марта. Осенью 2024 года группа провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (-5,8% и -4,6% "префы"), ПАО "Лензолото" (-3,1% и -7,9% "префы"), ПАО "Диод" (-2,9%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,38 млрд рублей (из них 15,53 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,75 млрд рублей на акции "Газпрома").