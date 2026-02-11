Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля составила 0,13%, в годовом выражении замедлилась до 6,4%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

За период с 3 по 9 февраля 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,7% (после роста на 2,1% с 27 января по 2 февраля), в том числе на огурцы - 5,2%, морковь - 1,7%, картофель - 1,4%, помидоры - 1,3%, капусту - 1,1%, свеклу - 0,9%, яблоки - 0,5% и бананы - 0,3%.

С 3 по 9 февраля существенно выросли цены на яйца куриные - на 1,5%, говядину - на 0,6%, водку - на 0,5%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, сахарный песок - на 0,3%.

Снизились цены на свинину и муку пшеничную - на 0,5%, сметану - на 0,4%, рис - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на телевизоры - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин с 3 по 9 февраля выросли на 0,2%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Среди услуг выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 1,3%, но одновременно снизились на Черноморское побережье России - на 5,5%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 3 по 9 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,13%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,24% (с 0,29% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию до 1,67% (с 2,10%), на остальные продукты питания - до 0,10% (с 0,12%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составила 0,09% (после 0,01% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до околонулевых (0,03% после 0,56% неделей ранее)", - говорится в докладе министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - говорилось в декабрьском заявлении.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в декабре был сохранен на уровне 4-5%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,5%. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.