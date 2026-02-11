Росстат сообщил, что рост цен на бензин в РФ с 3 по 9 февраля ускорился до 0,21%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 3 по 9 февраля ускорили рост до 0,21% после 0,11% с 27 января по 2 февраля, 0,01% с 20 по 26 января и 0,12% с 13 по 19 января, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 9 февраля подорожал на 1,63% при общей инфляции за этот период в 2,24%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 февраля была на уровне 65,79 руб. (на 2 февраля - 65,65 руб.). Стоимость литра Аи-92 равнялась 62,24 руб. (62,11 руб.), Аи-95 - 67,69 руб. (67,55 руб.), Аи-98 - 91,25 (91,06 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ выросли с 3 по 9 февраля на 0,04% после повышения на 0,01% с 27 января по 2 февраля, на 0,03% с 20 по 26 января и на 0,11% с 13 по 19 января. С начала года рост цен составил 1,49%.

Средняя цена ДТ в стране на 9 февраля - 77,35 руб. за литр (на 2 февраля - 77,33 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).