Поиск

Предпринимательская уверенность в РФ в январе снизилась в добыче, выросла в обработке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в январе 2026 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 5,7%, сообщил Росстат в среду.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2026 года вырос на 1,6 п.п., выйдя в положительную зону и составив 0,7%.

Росстат в январе провел обследование 5,5 тыс. организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на продолжающееся снижение индекса, начавшееся в ноябре 2025 года, повлияли увеличение отрицательных оценок как спроса на продукцию в текущем месяце, так и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев: с минус 19,2% до минус 23,9% и с 7,4% до 1,9% соответственно. В то же время сокращение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 1,5% до минус 4,7% замедлило снижение индекса.

В обрабатывающих производствах на рост индекса (тенденция сохраняется второй месяц подряд) повлияло значительное увеличение положительных оценок спроса на продукцию в текущем месяце - с минус 28,3% до минус 19,2%. Снижение положительных оценок перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 28,6% до 27,0% и увеличение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 3,1% до 5,8% замедлили рост индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей вырос на 2 п.п. как в добывающих, так и в обрабатывающих производствах, и составил 60% и 61% соответственно.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 17,6%), так и в обрабатывающих производствах (минус 9,7%).

В добыче полезных ископаемых снизилась доля руководителей, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с минус 2,8% до минус 5,1%; в обрабатывающих производствах доля таких руководителей сохранилась на уровне декабря 2025 года в 6,6%.

Незначительно снизилась доля руководителей в добыче, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие полгода - на 0,1 п.п., до минус 0,1%. В обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается увеличение доли руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, на 2,2 п.п. - до 24,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

 Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

 Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });