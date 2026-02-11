Предпринимательская уверенность в РФ в январе снизилась в добыче, выросла в обработке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в январе 2026 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 5,7%, сообщил Росстат в среду.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2026 года вырос на 1,6 п.п., выйдя в положительную зону и составив 0,7%.

Росстат в январе провел обследование 5,5 тыс. организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на продолжающееся снижение индекса, начавшееся в ноябре 2025 года, повлияли увеличение отрицательных оценок как спроса на продукцию в текущем месяце, так и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев: с минус 19,2% до минус 23,9% и с 7,4% до 1,9% соответственно. В то же время сокращение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 1,5% до минус 4,7% замедлило снижение индекса.

В обрабатывающих производствах на рост индекса (тенденция сохраняется второй месяц подряд) повлияло значительное увеличение положительных оценок спроса на продукцию в текущем месяце - с минус 28,3% до минус 19,2%. Снижение положительных оценок перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 28,6% до 27,0% и увеличение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 3,1% до 5,8% замедлили рост индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей вырос на 2 п.п. как в добывающих, так и в обрабатывающих производствах, и составил 60% и 61% соответственно.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 17,6%), так и в обрабатывающих производствах (минус 9,7%).

В добыче полезных ископаемых снизилась доля руководителей, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с минус 2,8% до минус 5,1%; в обрабатывающих производствах доля таких руководителей сохранилась на уровне декабря 2025 года в 6,6%.

Незначительно снизилась доля руководителей в добыче, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие полгода - на 0,1 п.п., до минус 0,1%. В обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается увеличение доли руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, на 2,2 п.п. - до 24,1%.