РЖД в январе сократили перевозки груженых контейнеров на Дальнем Востоке на 13%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе 2026 года сократила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на 11% к уровню января 2025 года - до 110,9 млн TEU, говорится в сообщении филиала.

В том числе груженых контейнеров отправлено 102,7 тыс. TEU (снижение на 13,4%), перевезено 1,1 млн тонн грузов (снижение на 16,8%).

Начиная с ноября 2024 года ДВЖД фиксировала положительную динамику перевозок контейнеров. В апреле 2025 года впервые было отмечено падение показателя.

По данным ДВЖД, в январе 2026 года выросли перевозки остальных и сборных грузов - на 14% до 8,1 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров - на 18,4% до 3 тыс. TEU, строительных грузов - на 0,7% до 1,2 тыс. TEU.

В то же время отмечается снижение транспортировки химикатов и соды на 14,4% до 17,1 тыс. TEU, промтоваров - на 8,2% до 14,5 тыс. TEU, метизов - на 23,9% до 12,7 тыс. TEU.

Перевозка лесных грузов осталась на уровне января 2025 года и составила 1,7 тыс. TEU.

Сообщалось, что в 2025 году ДВЖД сократила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на 13,4% к уровню 2024 года - до 1,1 млн TEU. В том числе груженых контейнеров отправлено 1 млн TEU (снижение на 15,7%).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ - Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Якутии.