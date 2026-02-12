Lenovo сократила квартальную чистую прибыль на 21% при росте выручки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в третьем квартале 2025/26 финансового года (октябрь-декабрь) сократила чистую прибыль на 21% в годовом исчислении - до $546 млн, сообщается в ее отчетности.

Прибыль компании без учета разовых факторов увеличилась на 36% и достигла $589 млн.

Выручка выросла на 18% и составила рекордные $22,2 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $20,6 млрд, по данным LSEG. Респонденты FactSet оценивали чистую прибыль компании в $470 млн.

Доходы от основного бизнеса компании по производству компьютеров, планшетов и смартфонов увеличились в отчетном квартале на 14,3% - до $15,8 млрд.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений подскочила на 31% и составила $5,2 млрд. Сервисный сегмент продемонстрировал повышение доходов на 18% - до $2,7 млрд.

За последние три месяца капитализация Lenovo уменьшилась на 17%, тогда как фондовый индекс Hang Seng практически не изменился.