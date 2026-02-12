Поиск

Камазовский автоперевозчик NatCar увеличил годовой чистый убыток в 3,6 раза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "камазовского" дочернего FTL-грузоперевозчика NatCar (АО "Национальный перевозчик") по РСБУ в 2025 году вырос в 3,6 раза, до 3,8 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Убытки созданного в 2023 годы перевозчика в первые годы его работы предусмотрены долгосрочной бизнес-моделью, объяснили в пресс-службе АО. Компания находится на инвестиционной стадии и осуществляет вложения в запуск и развитие операционной деятельности, формирование команды и инфраструктуры, привлечение клиентов и маркетинг.

"Убыток 2024 года был связан с естественным этапом развития компании и стратегическими инвестициями в ее будущее. Помимо этого на убыток повлияло снижение рыночной ставки фрахта и высокий уровень процентных расходов по лизингу в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ. По итогам 2025 года компания также получила убыток, что явилось результатом воздействия нескольких ключевых факторов: как внешней рыночной среды (дисбаланс спроса и предложения, сохранение ставок фрахта на низком уровне), так и внутренних факторов (запуск совместного с ПАО "КАМАЗ" и ПАО "НОВАТЭК" проекта по эксплуатации СПГ-техники, что потребовало инвестиций в расширение парка)", - отметили в NatCar.

Выручка перевозчика в 2025 году составила 12,6 млрд рублей (+66,1%), из которых на доходы от перевозок по России пришлось 8,7 млрд рублей (+74,5%). Общая себестоимость продаж была на уровне 12 млрд рублей (+60,6%). Валовая прибыль увеличилась в 7,5 раза, до 529,3 млн рублей.

Управленческие расходы выросли на 63,6%, превысив 1 млрд рублей. Процентные расходы подскочили в 2,7 раза, до 2,4 млрд рублей. Кроме того, перевозчик отразил 1,1 млрд рублей прочих расходов (против 83,7 млн рублей в 2024 году), из которых 881,8 млн рублей. были сгенерированы признанием обесценения транспортных средств.

Дебиторская задолженность перевозчика увеличилась на 25,6%, до 2,1 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства компании за год подскочили на 86,8%, до 6,6 млрд рублей, в том числе заемные средства - до 3,9 млрд рублей (рост в 2,2 раза), кредиторская заложенность - до 1 млрд рублей (+46,7%).

Долгосрочные обязательства выросли на 41,9%, до 11,7 млрд рублей, в основном - за счет роста обязательств по аренде до 8,7 млрд рублей с 6,4 млрд рублей в 2024 году.

NatCar в своей отчетности отмечает негативное влияние высоких процентных ставок на финансовые расходы, необходимость нести долговую нагрузку для обслуживания лизинга в интересах своей бизнес-модели, а также усиление конкуренции на рынке логистических услуг.

Компания подчеркивает, что у нее есть план финансового оздоровления, сфокусированный на трех основных направлениях: реструктуризация долгового портфеля для снижения финансовой нагрузки, реализация инициатив по повышению маржинальности и системное сокращение операционных и административных расходов. Кроме того, АО рассчитывает на поддержку своего единственного акционера.

Парк NatCar насчитывает 942 тягача КАМАЗ-54901 (поколения К5), а также прицепную технику "Тонар", Orthaus, Wagnermaier и UAT. Компания работает в России и осуществляет доставку в страны ЕАЭС.

ПАО "КАМАЗ" в отчетности по РСБУ за 2025 год отразило выручку 315,2 млрд рублей (-2,5%) и чистый убыток в 37 млрд рублей (против убытка 3,4 млрд рублей в 2024 году).

