Поиск

Цена Brent стабилизировалась на уровне $67,47 за баррель после резкого снижения накануне

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд.

Спаду на рынке способствовало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $67,47 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,88 (2,7%), до $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,08 (0,13%), до $62,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $1,79 (2,77%), до $62,84 за баррель.

Цены на нефть снизились "на фоне сигналов, что США хотят дать больше времени переговорам для заключения ядерной сделки с Ираном", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор. "Это снижает премию за геополитический риск", - говорит эксперт.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

Aurus продолжит выпуск автомобилей после модернизации площадки в Елабуге

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

 Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

 МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 44 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });