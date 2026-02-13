Цена Brent стабилизировалась на уровне $67,47 за баррель после резкого снижения накануне

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд.

Спаду на рынке способствовало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $67,47 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,88 (2,7%), до $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,08 (0,13%), до $62,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $1,79 (2,77%), до $62,84 за баррель.

Цены на нефть снизились "на фоне сигналов, что США хотят дать больше времени переговорам для заключения ядерной сделки с Ираном", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор. "Это снижает премию за геополитический риск", - говорит эксперт.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.