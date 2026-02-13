Поиск

Центробанк сохранил прогнозы по кредитованию на 2026 год

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в РФ на 2026 год на уровне 7-12%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Прогноз по росту розничного кредитования на 2026 год сохранен на уровне 5-10%.

Прогноз по ипотеке также не изменился и остался на уровне 6-11%.

Также сохранены прогнозы на 2027 год, согласно которым рост корпоративного кредитования составит 8-13%, розничного – 8-13%, ипотеки – 10-15%. Такая же динамика роста ожидается и в 2028 году.

