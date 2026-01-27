Поиск

Казахстан планирует в десятки раз повысить утильсбор на автомобили из России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Казахстан намерен в десятки раз увеличить утилизационный платеж на автомобили, ввозимые из России и Белоруссии, следует из проекта приказа министерства экологии и природных ресурсов республики.

Поправки предлагается внести в приказ исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 ноября 2021 года № 448 "Об утверждении методики расчета утилизационного платежа".

"Расчет утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых из Белоруссии и Российской Федерации, производится по каждому виду и категории автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники согласно приложению 4", - говорится в проекте приказа, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно приложению 4, применение коэффициента 2 в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых из Белоруссии и Российской Федерации, увеличивает размер утильсбора, в частности для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя - в десятки раз.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые изменения направлены на устранение регуляторных дисбалансов, повышение согласованности национального регулирования с обязательствами в рамках Евразийского экономического союза, а также на защиту национальных интересов Казахстана в интеграционных процессах.

Как пояснили в министерстве промышленности и строительства Казахстана, изменения в ставках утильсбора затронут только автомобили и самоходную сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из Белоруссии и РФ. Для техники, производимой в Казахстане, а также импортируемой из государств, не входящих в ЕАЭС, и из Армении и Киргизии ставки сохранятся на прежнем уровне.

"Это связано с тем, что при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Белоруссию, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС и акцизов, уплаченных в Казахстане", - пояснили в ведомстве.

При этом, согласно статьям 454 и 456 Таможенного кодекса ЕАЭС, автомобили, произведенные в Казахстане, признаются товарами ЕАЭС. Соответственно, применение в Белоруссии и России так называемых таможенных коэффициентов в отношении автомобилей казахстанского производства является неправомерным.

"Устраняя дисбаланс в ставках утильсбора между нашей страной и партнерами по ЕАЭС, утильсбор для российской и белорусской техники будет приведен к уровню платежа, установленного законодательством Российской Федерации с 1 декабря 2025 года", - отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что в Казахстане производится сельскохозяйственная техника белорусских и российских брендов на основании лицензионных соглашений.

"Однако в нарушение этих соглашений в Казахстан осуществляются поставки уже готовой продукции. Повышенную ставку утилизационного платежа предлагается установить для пресечения параллельных схем в этой сфере", - резюмировали в пресс-службе.

