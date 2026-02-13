ВВП еврозоны в IV квартале 2025 года вырос на 0,3%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% к предыдущему кварталу, по пересмотренным расчетам статистического управления Евросоюза Eurostat.

В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Результаты совпали как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Для сравнения, в третьем квартале 2025 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с тремя предыдущими месяцами и на 1,4% относительно того же квартала 2024 года.

Экономика Евросоюза в октябре-декабре увеличилась на 0,3% в поквартальном сравнении и на 1,5% в годовом.

Рост ВВП еврозоны за весь 2025 год составил 1,5%, ЕС - 1,6%.

Это вторая оценка изменения экономики из трех. Окончательные данные будут опубликованы 6 марта.