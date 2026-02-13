ЦБ РФ снизил прогноз по цене на нефть на 2026 год до $45 за баррель с $55

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снизил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $45 с прогнозировавшихся в октябре $55 за баррель.

Как следует из опубликованного в пятницу среднесрочного прогноза Банка России, ожидания относительно цены на нефть в 2027 и 2028 годах также понижены относительно предыдущего, октябрьского, прогноза - до $50 с $60/баррель и $55 с $60/баррель соответственно.

С февраля 2025 года ЦБ перешел на прогнозирование средней цены на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу, для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals) с ранее прогнозировавшейся цены нефти марки Brent.

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовую цену нефти марки Urals в 2026 году на уровне $59, в 2027 году - $61, в 2028 году - $65. Опрошенные "Интерфаксом" в начале февраля аналитики прогнозировали среднегодовую цену на Urals в текущем году на уровне $48, в 2027 году - $53.