Поиск

Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году в интервале 0,5-1,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году в интервале 0,5-1,5% как и в предыдущей октябрьской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном после решения понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 16% до 15,5%.

ЦБ также сохранил прогноз роста российской экономики в 2027 году на уровне 1,5-2,5%, в 2028 году - также 1,5-2,5%.

При этом ЦБ в очередной раз отметил, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. По итогам 2025 года рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в IV квартале 2025 года он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - говорится в сообщении.

ЦБ оценил рост ВВП в IV квартале 2025 года на уровне 0,5% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале. Ранее Минэкономразвития оценивало рост в IV квартале 2025 года несколько выше - на уровне 1,0% (Росстат даст свою оценку динамики ВВП в IV квартале только в начале апреля).

Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидало рост ВВП в 2026 году на уровне 1,3%, в 2027 году - 2,8%

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2026 году на 1,2%, в 2027 году - на 1,8%.

Банк России НДС ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п.п. на фоне решения ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

 "Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

РФ изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

 РФ изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

 Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

ЮГК урегулировала споры с ФНС на 4 млрд руб. и с природоохранной прокуратурой

 ЮГК урегулировала споры с ФНС на 4 млрд руб. и с природоохранной прокуратурой

Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

 Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 46 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });