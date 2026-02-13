Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2026 году в интервале 0,5-1,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году в интервале 0,5-1,5% как и в предыдущей октябрьской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном после решения понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 16% до 15,5%.

ЦБ также сохранил прогноз роста российской экономики в 2027 году на уровне 1,5-2,5%, в 2028 году - также 1,5-2,5%.

При этом ЦБ в очередной раз отметил, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. По итогам 2025 года рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в IV квартале 2025 года он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса", - говорится в сообщении.

ЦБ оценил рост ВВП в IV квартале 2025 года на уровне 0,5% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале. Ранее Минэкономразвития оценивало рост в IV квартале 2025 года несколько выше - на уровне 1,0% (Росстат даст свою оценку динамики ВВП в IV квартале только в начале апреля).

Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидало рост ВВП в 2026 году на уровне 1,3%, в 2027 году - 2,8%

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2026 году на 1,2%, в 2027 году - на 1,8%.