Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов на решении ЦБ снизить ставку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу отреагировал ростом на решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (до 15,5% годовых) и смягчение сигнала регулятора по дальнейшей ДКП, индекс МосБиржи подскочил выше 2770 пунктов; инвесторы теперь ожидают пресс-конференции регулятора.

К 13:32 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2773,46 пункта (утром индекс локально опускался ниже 2750 пунктов), индекс РТС вырос на 0,3% до 1131,91 пункта; динамика цен "голубых фишек" смешанная в пределах 1,5%.

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Полюса" (-1%), "Русала" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%).

Понизив ставку, ЦБ смягчил сигнал по ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Также ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026г до 4,5-5,5% с 4-5%, отметив, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

