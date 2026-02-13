ЦБ РФ заявил о минимальной с 2023 года доле компаний с дефицитом кадров

Регулятор также отметил продолжающееся снижение напряженности на рынке труда

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда РФ - в частности, по данным регулятора, сокращается число предприятий, испытывающих кадровый голод.

"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимального значения с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров, принявшего решение о снижении ключевой ставки с 16% до 15,5%.

В ЦБ РФ отмечают, что безработица при этом остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Как сообщал Росстат, в декабре 2025 года безработица в РФ составила 2,2% после 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае, июне и июле, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале.