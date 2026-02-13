Минсельхоз отметил достижение Россией самообеспеченности картофелем в 2025 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году достигла самообеспеченности картофелем за счет собственного урожая, этот показатель составил 97,9% при индикаторе доктрины продбезопасности в 95%. Об этом сообщает Минсельхоз в мессенджере Max.

Кроме того, РФ вплотную приблизилась к выполнению показателей самообеспеченности по овощам и бахчевым (89,6%, индикатор доктрины 90%).

По предварительным данным Росстата, в 2025 году сбор картофеля вырос на 9,4% до 19,5 млн тонн. В том числе сельхозорганизации увеличили сбор до 5,2 млн тонн с 4,4 млн тонн, личные подсобные хозяйства – до 11,4 млн тонн с 10,5 млн тонн. Производство овощей снизилось на 0,9% до 13,8 млн тонн с 13,9 млн тонн в 2024 году. Сельхозорганизации снизили их сбор до 4 млн тонн с 4,3 млн тонн, хозяйства населения – увеличили до 6,5 млн тонн с 6,3 млн тонн.

"В приоритете – усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты. Это, в частности, молочная продукция, фрукты и ягоды. За прошлый год самообеспеченность по ним выросла до 85,3% и 44% соответственно", - сообщает Минсельхоз.

Вместе с тем ведомство отмечает, что в последние годы РФ с избытком обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром и растительным маслом. "Увеличение производства позволило укрепить продовольственную безопасность по ключевым позициям. По итогам 2025 года показатель самообеспеченности по зерну вырос до 161%, по рыбе и рыбопродуктам – до 128,8%, по мясу – до 102%", - говорится в сообщении.