ЦБ отметил, что сокращение экспортной выручки нефтяников отчасти компенсировал экспорт других товаров

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная выручка нефтяных компаний сократилась, но это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что в прошлом году предложение нефти росло опережающими темпами и в результате мировой рынок перешел к профициту. Это оказывает давление на цены, а для российских экспортеров ситуация дополнительно осложняется санкционными ограничениями.

Учитывая тенденции на мировом рынке, ЦБ РФ снизил прогноз по ценам на нефть на ближайшие три года, соответственно был скорректирован и прогноз по стоимостным объемам экспорта.

"Рубль остается стабильным, хотя экспортная выручка нефтяных компаний сократилась, это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров. В целом привлекательность рубля сейчас и в перспективе поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой", - сказала Набиуллина.

Как следует из опубликованного в пятницу среднесрочного прогноза Банка России, ЦБ РФ снизил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $45 за баррель с прогнозировавшихся в октябре $55 за баррель. Ожидания относительно цены на нефть в 2027 и 2028 годах также понижены относительно предыдущего, октябрьского, прогноза - до $50 с $60/барр. и $55 с $60/барр. соответственно.

