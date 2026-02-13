У ЦБ стало больше уверенности в возможности снижения ставки на ближайших заседаниях

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сигнал ЦБ не является жестким обязательством, но сейчас больше уверенности в возможности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о смягчении сигнала.

"Что касается сигнала. Сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это подразумевает и наш прогноз траектории ключевой ставки в нашем базовом сценарии. То есть мы приводим сигнал в соответствие с этой траекторией", - сказала она.

"Но еще раз хочу подчеркнуть, что сигнал наш не является безусловным обязательством снижать ставку. Он не привязан жестко к конкретным заседаниям. Поэтому мы говорим, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, анализировать все данные", - добавила глава ЦБ.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 16% до 15,5%.

Сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП по итогам последнего заседания прошлого года, как и в октябре, был нейтральным - "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

Банк России в пятницу сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в октябре, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 16 февраля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%