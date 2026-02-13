Поиск

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде февраля снизилась до 14,49%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде февраля 2026 года снизилось до 14,49% годовых с 14,57% в третьей декаде января, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда он составлял 14,00%.

В начале февраля только средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев превышала 14%, в то же время средняя максимальная ставка для депозитов на сроки более года опустилась ниже уровня 12% (это произошло впервые с третьей декады октября 2023 года).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка в I дек. февраляИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.13,86-0,04-0,66-0,92-5,82
91-180 дн.14,22-0,08-0,53-0,55-6,39
181 дн. - 1 год13,820,01-0,21-0,59-7,39
свыше 1 года11,94-0,07-0,42-0,58-7,42

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2025 году снизилась на 9,1%

 "Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта

