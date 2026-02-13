Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде февраля снизилась до 14,49%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде февраля 2026 года снизилось до 14,49% годовых с 14,57% в третьей декаде января, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда он составлял 14,00%.

В начале февраля только средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев превышала 14%, в то же время средняя максимальная ставка для депозитов на сроки более года опустилась ниже уровня 12% (это произошло впервые с третьей декады октября 2023 года).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в I дек. февраля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 13,86 -0,04 -0,66 -0,92 -5,82 91-180 дн. 14,22 -0,08 -0,53 -0,55 -6,39 181 дн. - 1 год 13,82 0,01 -0,21 -0,59 -7,39 свыше 1 года 11,94 -0,07 -0,42 -0,58 -7,42

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.