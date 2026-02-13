Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде февраля снизилась до 14,49%
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде февраля 2026 года снизилось до 14,49% годовых с 14,57% в третьей декаде января, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда он составлял 14,00%.
В начале февраля только средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев превышала 14%, в то же время средняя максимальная ставка для депозитов на сроки более года опустилась ниже уровня 12% (это произошло впервые с третьей декады октября 2023 года).
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в I дек. февраля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|13,86
|-0,04
|-0,66
|-0,92
|-5,82
|91-180 дн.
|14,22
|-0,08
|-0,53
|-0,55
|-6,39
|181 дн. - 1 год
|13,82
|0,01
|-0,21
|-0,59
|-7,39
|свыше 1 года
|11,94
|-0,07
|-0,42
|-0,58
|-7,42
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.