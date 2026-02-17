Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренный рост в ожидании очередного раунда переговоров РФ-США-Украина, который на этот раз пройдет в Женеве.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2789,74 пункта (+0,26%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Т-Технологии" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,2%) и "АЛРОСА" (-0,1%).

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса стартует во вторник в Женеве, состав российской делегации на них и обсуждаемая тематика претерпели изменения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в конце прошлой недели, что российскую делегацию в Женеве возглавит помощник главы российского государства Владимир Мединский, который руководил переговорщиками России на консультациях в Стамбуле в 2025 году.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о причинах возвращения Мединского в переговорный процесс, Песков пояснил, что тот был и остается главой делегации российских переговорщиков. По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков". Песков подчеркнул, что "в Женеве имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий и которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем". "Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - отметил пресс-секретарь президента.

Он также подтвердил, что российская делегация (сформированная для переговоров в Женеве) расширена, в нее войдет участвовавший в стамбульских встречах замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие эксперты. Костюков также будет в составе делегации, уточнил представитель Кремля.

Известно также, что в Женеву направляется и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, но он летит туда не для участия в трехсторонних переговорах, а для продолжения контактов по вопросам экономического взаимодействия с США, пояснил Песков. По словам пресс-секретаря президента, Дмитриев "работает по отдельному треку - это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия (с США - ИФ)". "Ожидаем, что в Женеве также пройдут и встречи в рамках этой группы", - сказал Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако нерешенными остались самые трудные из них. В интервью агентству Bloomberg Рубио уточнил, что круг вопросов фактически свелся к проблеме Донбасса, идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину. Госсекретарь США также сообщил, что в третьем раунде переговоров в Женеве вновь будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые "посвятили этой проблеме огромное количество времени".

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые выступают против мирных инициатив Вашингтона.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп назвал важными открывающиеся во вторник переговоры в Женеве между представителями РФ, Украины и США, отметил, что Киеву стоит прийти. "Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу. (...) Мы хотим, чтобы они пришли", - заявил Трамп журналистам на борту самолета. На вопрос, чего он ждет от предстоящих переговоров, американский лидер выразил мнение, что "это будет очень просто". "Это важные переговоры", - подчеркнул Трамп.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренно негативную динамику (-0,4%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 17 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовый индикатор Японии снижается на 1%, в то время как индекс Австралии подрастает на 0,3%. В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Мировые цены на нефть 17 февраля утром умеренно снижаются после повышения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,42%, до $68,36 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,38%, до $63,53 за баррель.