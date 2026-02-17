Поиск

Роснедра оценили геологические запасы нефти в РФ в 31 млрд т, газа – в 65 трлн куб. м

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Около 62% геологических запасов нефти являются доказанными (промышленными), соотношение по запасам газа - порядка 67%, следует из данных Роснедр.

"По нефти у нас больше 31 млрд тонн геологических запасов, из них (...) A1B1C1 - 19,2 млрд тонн, и есть у нас такая виртуальная категория - рентабельные запасы. Мы так оцениваем, что у нас из этих 19,2 млрд тонн рентабельных запасов сейчас - 13,4 млрд тонн. (...) Похожая ситуация с газом: 65 трлн кубометров геологических запасов, последняя оценка - 43,4 трлн - A1B1C1, и не знаю какая доля рентабельных запасов, т.к. это все творческие вещи", - сказал руководитель Роснедр Олег Казанов в ходе конференции "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов углеводородного сырья".

Он добавил, что рентабельность запасов - очень динамичный показатель: "Рентабельность меняется каждый день: каждый скачок цены, каждая проложенная дорога, каждый задержанный танкер, они меняют представление о рентабельности, поэтому в государственной системе этой цифры быть не может".

