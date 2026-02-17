Рынок акций РФ во вторник просел до 2765 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $67 за баррель) и в отсутствие позитивных сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля. Индекс МосБиржи откатился до 2765 пунктов после утреннего роста выше 2790 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2765,33 пункта (-0,6%, максимум сессии - 2791,68 пункта), индекс РТС - 1135,2 пункта (-0,8%); лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (-4,4%), "Яндекса" (-2,8%), "Русала" (-2,2%), "Полюса" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составил 76,7389 руб. (+11,88 копейки).

МКПАО "Яндекс" в IV квартале 2025 года увеличило выручку на 28%, до 436 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 433,7 млрд рублей.

В 2026 году "Яндекс" ожидает роста выручки примерно на 20%, также прогнозирует, что скорректированный показатель EBITDA будет зафиксирован в районе 350 млрд рублей. По итогам 2025 года выручка "Яндекса" выросла на 32% (до 1,44 трлн рублей), скорр. EBITDA - на 49% (до 280,8 млрд рублей).

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам в размере 110 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "МТС" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+1,8%), АФК "Система" (+1,3%), "ВК" (+1%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).

Переговоры делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию начались в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, также в нее среди прочих входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Известно также, что в Женеву направился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев для продолжения контактов по вопросам экономического взаимодействия с США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать каких-то новостей.

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал Песков журналистам. "Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако нерешенными остались самые трудные из них. В интервью агентству Bloomberg Рубио уточнил, что круг вопросов фактически свелся к проблеме Донбасса, идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину. Госсекретарь США также сообщил, что в третьем раунде переговоров в Женеве вновь будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые "посвятили этой проблеме огромное количество времени".

Рубио пообещал продолжать процесс урегулирования кризиса, однако допустил возможность неудачи США на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые выступают против мирных инициатив Вашингтона.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник днем продолжил консолидацию под отметкой 2800 пунктов, а во второй половине торгов опустился ниже 2770 пунктов. Инвесторы следят за переговорами трехсторонней группы РФ-США-Украина, стартовавшими в Женеве, и пока нет конкретики, не спешат с активными действиями. К тому же цены на нефть и драгметаллы развернулись вниз на фоне укрепления доллара.

В США рыночные настроения сдержанные. В среду ожидается публикация протоколов январского заседания ФРС, также выйдут данные по объему промышленного производства за январь.

На российском рынке "ДОМ.РФ" проведет День инвестора и раскроет результаты по МСФО за 2025 год, МосБиржа в среду начнет торги расчетными мини-фьючерсами на золото (тикер GOLDM). Росстат уже после основной сессии сообщит об оценке индекса потребительских цен с 10 по 16 февраля.

Внимание рынка остается сверхчувствительным к внешним новостям. Прогноз по индексу МосБиржи на среду - колебания в рамках 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, инвесторы не спешили с покупками в ожидании итогов второго дня переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта.

Акции золотодобытчиков скорректировались вниз на фоне снижения цен на золото. Бумаги "Яндекса" также снизились с начала торгов несмотря на достойные результаты за 2025 год и планы менеджмента рекомендовать направить на дивиденды за 2025 год по 110 рублей за акцию - на 37,5% больше, чем предыдущая выплата. Негативная динамика наблюдалась во всех основных секторах МосБиржи, кроме банковского и нефтехимии (в последнем случае за счет компании "Фосагро"), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к финалу основной сессии вышел в "минус", не получив веских "бычьих" сигналов. Акции металлургического сектора остаются под давлением на фоне нисходящей коррекции цен на металлы, а также опасений усиления налоговой нагрузки на золотодобывающую отрасль.

"Яндекс" во вторник представил финансовые результаты за 2025 год по МСФО и сообщил о вероятных рекомендациях по выплате дивидендов в размере 110 рублей на акцию (против стандартных 80 рублей) с доходностью около 2,2%. Это будет первым повышением дивидендных выплат компании с момента редомициляции. Возможно, в будущем группа постарается привязать дивидендные выплаты к размеру FCF или другого финансового показателя.

Нефть подешевела после заявлений о достигнутом прогрессе в ходе переговоров США и Ирана. Сигналы позволяют рассчитывать на сохранение стабильных поставок нефти с Ближнего Востока наряду с перспективой увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с апреля - "медвежьи" для цен факторы. Еженедельные данные по запасам нефти в США при этом будут опубликованы в четверг, на день позже обычного из-за дополнительного выходного в США.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от сопротивлений 2790 пунктов и 1140 пунктов соответственно, не получив воодушевляющих фундаментальных сигналов. Переговоры по Украине проходят в закрытом формате, а итоговые заявления могут поступить не раньше завершения второго дня обсуждений в среду. Данный фактор держит российский рынок в напряжении, констатирует Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также полагает, что закрепление индекса МосБиржи выше мощного сопротивления 2800 пунктов возможно лишь при явном геополитическом позитиве.

Четкая информация о достижении договоренностей и приближении подписания мирного соглашения способна придать мощный восходящий импульс российскому рынку акций. Но это очень маловероятный сценарий. Поэтому, скорее всего, в середине недели на рынке произойдет небольшая коррекция вниз.

Тем временем золото подает сигналы на выход из боковика вниз. Во вторник тройская унция подешевела до $4880 (-3,3%), что оказало давление на акции золотодобытчиков. Золотом и бумагами компаний отрасли лучше торговать "от лонга", покупая их на сильных просадках и фиксируя часть прибыли вблизи сильных сопротивлений. Движение в золоте может быть чисто спекулятивным - некоторые агрессивные инвесторы просто избавились от "лишних плечей", считает Соколов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, сам факт дипломатических контактов потенциально может снизить геополитические риски, однако сохраняется высокая неопределенность относительно итогов встреч, что ограничивает спрос на рисковые и экспортные активы.

К негативным факторам можно отнести опасения вокруг долговой нагрузки "Российских железных дорог". Сообщения о финансовых проблемах компании и необходимости стабилизации ее долговой позиции вызвали обеспокоенность инвесторов системными рисками в инфраструктурном секторе. В рамках мер поддержки было принято решение о внеочередном повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, что должно увеличить доходы компании, но одновременно это повышает издержки для промышленности, экспортеров и логистических цепочек. В корпоративном секторе у многих компаний копятся проблемные долги, а состоявшееся снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта не играет особенной роли для компаний с большими затратами на обслуживание долга, считает аналитик.

Техническая картина в индексе МосБиржи выглядит негативно, ближайшей целью для нисходящей коррекции является уровень 2700 пунктов, который уже был протестирован ранее. Пока же индекс топчется у верхней границы боковика 2700-2800 пунктов, откуда каждый раз наблюдался откат к нижней границе диапазона. Без однозначного политического позитива пробой вверх 2800 пунктов является крайне маловероятным, считает Лозовой.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник на работающих рынках наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE подросли на 0,1-0,4%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,5-1% во главе с Nasdaq).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Рынок акций Японии снизился четвертый день подряд. Эйфория после выборов ослабла, а выходной в США в понедельник оставил инвесторов практически без сигналов для совершения сделок.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз на итогах состоявшихся переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,88 за баррель (-2,6% и +1,3% в понедельник), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,93 за баррель (-1,5% к уровню пятницы).

Второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике прошел в Женеве во вторник.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил телеканалу Press TV, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой, стороны договорились продолжать контакты.

Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей". "Путь (к соглашению - ИФ) начат, и этот процесс может завершиться соглашением", - подытожил Аракчи.

Делегации Ирана и США во время состоявшегося во вторник раунда переговоров в Женеве смогли прийти к согласию по некоторым вопросам, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на источники, близкие к иранской переговорной группе.

В сообщении агентства отмечается, что, по оценкам иранской стороны, состоявшиеся в Женеве переговоры были серьезными, "некоторые общие вопросы согласованы".

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник подешевели акции ПАО "Лензолото" (-17,4% и -13,1% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (-5% и -9,2% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,6%), "Селигдара" (-3,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,8%), ПАО "Русолово" (-2,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,3%).

Выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+8,5%), банка "Кузнецкий" (+4,6%), "Эталона" (+3,6%), ПАО "Россети Урал" (+3,3%), ПАО "Сегежа Групп" (+2,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+2,1%), "Русагро" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,92 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,66 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,8 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).