Оператор трубы, куда раньше поступал газ через украинский коридор, предъявляет "Газпрому" счета

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Оператор газопровода из Австрии в Италию TAG GmbH с начала 2025 года ежемесячно направляет "Газпрому" счета на оплату и уже пытается получить их со Сбербанка как гаранта, сообщается в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ООО "Газпром экспорт" подало в российский суд иск о признании недействительности требований TAG. В понедельник по заявлению "Газпром экспорта" суд запретил Сбербанку производить в пользу TAG выплаты по гарантиям. "Газпром" указал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу", - отмечается в определении.

Суд назначил предварительное судебное заседание на 7 апреля.

Трансавстрийский газопровод (TAG) доставлял российский газ, пришедший через Украину и Словакию, через Австрию в Италию. С начала 2025 года из-за нежелания Киева продлевать транзитный контракт транзит российского газа через территорию Украины прекратился.