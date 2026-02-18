"ДОМ.РФ" в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 88,8 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 35,1% - до 88,8 млрд рублей по сравнению с 65,8 млрд рублей прибыли в 2024 году, следует из отчета компании.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2025 года составила 62,3 млрд рублей. Таким образом, в IV квартале 2025 года чистая прибыль составила 26,5 млрд рублей, что в 3,4 раза больше результата за аналогичный период 2024 года (7,7 млрд рублей).

Опубликованные результаты оказались почти на уровне консенсус-прогноза аналитиков, который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 26 млрд рублей (за 2025 год - 88,3 млрд рублей).

Рентабельность капитала в 2025 году выросла до 21,6% с 18,7% в 2024 году.

"ДОМ.РФ" ожидает, что по итогам 2026 года чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%), рентабельность капитала будет свыше 21%, активы составят более 7,3 трлн рублей (+15%), говорится в сообщении компании.

Активы группы в 2025 году выросли на 15,4% - до 6,4 трлн рублей.

Кредитный портфель после вычета резервов на 31 декабря 2025 года достиг 5,3 трлн рублей, увеличившись за год на 26%.

Чистый процентный доход до вычета резервов в 2025 году вырос на 31,8% - до 161,9 млрд рублей, после вычета - на 25,2% - до 130,8 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2025 году увеличилась до 3,7% с 3,2% в 2024 году.

Расходы на резервы в 2025 году выросли в 1,7 раза - до 31,2 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в 2025 году увеличились в 1,8 раза - почти до 13 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.



