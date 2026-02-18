В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" в среду российский рынок акций консолидируется при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей с двухдневной трехсторонней встречи делегаций Россия-США-Украина по урегулированию на Украине, поддержку оказывает коррекция сырьевых рынков вверх. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2767,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1136 пунктов; лидируют в росте котировки ПАО "Южуралзолото" (+2,3%) (ЮГК), "Полюса" (+1,4%), ВТБ (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 февраля, составляет 76,7389 рубля (+11,88 копейки).

Подорожали также акции "Яндекса" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%).

Во вторник завершился первый день трехсторонних переговоров Россия-США-Украина, проходивших в женевском отеле InterContinental, по его итогам заявлений не планируется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Переговоры по украинскому урегулированию во вторник в Женеве проходили как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе. "Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными, в общей сложности длились шесть часов". "Договорились завтра продолжить", - сказал источник, отметив, что на данный момент встречи завершились.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах. "Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, повестка дня переговоров в Женеве шире, чем была на консультациях в Абу-Даби. В частности, предполагается, что стороны обсуждают территориальные вопросы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС накануне отступили от сопротивлений 2790 пунктов и 1140 пунктов соответственно, не получив воодушевляющих фундаментальных сигналов. Переговоры по Украине проходят в закрытом формате, а итоговые заявления могут поступить не раньше завершения второго дня обсуждений в среду. Этот фактор держит российский рынок в напряжении.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании стимулов для направленного движения.

"Сегодня ожидаем продолжения движения индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов. На наш взгляд, на текущий момент основным сценарием для рынка выступает выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов. Впрочем, и для отступления к нижней границе данного коридора факторов недостаточно. Полагаем, что инвесторы будут ожидать новостей по итогам второго дня переговоров в Женеве, что может стимулировать направленное движение. Среди корпоративных событий отметим публикацию отчетности ДОМ.РФ", - отметил эксперт.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", участники рынка выборочно фиксируют прибыль, не дожидаясь конкретных сигналов с дипломатических встреч в Женеве.

Геополитическая повестка остается основным фактором, определяющим движение котировок на российском рынке. Но переговоры между представителями России, США и Украины пока проходят в закрытом режиме. Рынок заранее закладывал определенный позитив, и отсутствие мгновенных результатов привело к локальному охлаждению интереса к рисковым активам.

В среду можно ожидать сохранения консолидационных настроений. Индекс МосБиржи, вероятнее всего, продолжит движение в диапазоне 2720-2820 пунктов. Уровнем поддержки для индекса выступает зона 2700-2730 пунктов, в то время как ближайшее сопротивление находится на отметке 2810 пунктов, полагают эксперты "Цифра брокера".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, давление на настроения российских инвесторов оказывает обсуждение в ЕС параметров очередного, 20-го пакета санкций против России, утверждение которого ожидается на заседании глав МИД 23 февраля. В центре внимания участников торгов также остается информационный фон вокруг трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Несмотря на сам факт дипломатических контактов, способных в перспективе снизить уровень геополитических рисков, высокая неопределенность относительно возможных итогов встреч остается.

При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня поддержки в районе 2700 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2800 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне подросли на 0,1%, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

Как показало исследование Bank of America Corp., рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на нейросети слишком много. Четверть участников проведенного банком опроса видят в "ИИ-пузыре" главную угрозу для рынка, а 30% респондентов допускают, что инвестиции крупных технологических компаний в эту сферу могут стать причиной кредитного кризиса. В то же время многие участники рынка полагают, что внедрение ИИ может оказаться деструктивным для существующих бизнес-моделей.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю эту неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Экспорт Японии в январе увеличился на максимальные с ноября 2022 года 16,8% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 9,19 трлн иен ($59,83 млрд), сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 12% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics. Показатель растет пятый месяц подряд. В декабре экспорт повысился на 5,1%.

Импорт Японии в январе снизился впервые с августа 2025 года - на 2,5%, до 10,34 трлн иен. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3%. В декабре показатель повысился на 5,2%. Дефицит внешнеторгового баланса Японии в минувшем месяце составил 1,15 трлн иен по сравнению с 2,74 трлн иен в том же месяце годом ранее. В декабре было зафиксировано положительное сальдо на уровне 113,5 млрд иен.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката накануне, вызванного надеждами на разрядку в отношениях между США и Ираном.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $67,59 за баррель (-1,8% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $62,47 за баррель (-0,9% во вторник к уровню пятницы).

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей". Министр подчеркнул, что у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

Эти заявления ослабили опасения участников рынка по поводу возможной эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

В последние дни США продолжали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, а ВМС Корпуса стражей Исламской революции в понедельник начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности в этом районе. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Цена на нефть может сильно снизиться в случае заключения сделки между США и Ираном и урегулирования конфликта на Украине, написали аналитики Citi. Их базовый сценарий предполагает, что обе сделки (американо-иранская и российско-украинская) будут заключены к лету или летом текущего года. По оценкам экспертов банка, это будет способствовать снижению цены на Brent до $60-62 за баррель.

Консалтинговое агентство Eurasia Group полагает, что вероятность американского удара по Ирану к концу апреля составляет 65%.