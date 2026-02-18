Поиск

Минцифры отметило рост доли российской IT-отрасли в ВВП до 2,7%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доля российской IT-отрасли в ВВП в 2025 году составила 2,7%, увеличившись на 0,2 п.п. к 2024 году, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"За 2025 год мы увеличили долю IT-отрасли в ВВП до 2,7% - на 0,2 п.п. Это означает, что IT-отрасль растет быстрее, чем экономика. И в этом смысле мы теперь можем четко говорить, что с 2020 года мы удвоили долю IT-отрасли в ВВП. Я считаю, это очень хороший показатель", - сказал он.

По его словам, объем продаж отечественных IT-решений и услуг в минувшем году вырос на 14,5% - до 5,15 трлн рублей. Количество продуктов в реестре отечественного ПО увеличилось на 20% и составило 29,6 тысячи.

Численность IT-сотрудников на конец 2025 года составила 1,12 млн человек - на 13% больше, чем в предыдущем году. Средняя зарплата "айтишников" в 2025 году достигла 217,7 тысячи рублей, увеличившись на 11,2%.

Министр напомнил, что в 2025 году продолжилась программа льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Она затрагивает все регионы, кроме Москвы и Петербурга, - это направлено на удержание сотрудников в регионах.

В 2025 году программой льготной IT-ипотеки воспользовались 11,75 тысячи человек, а всего с момента старта программы льготную ипотеку оформили 93 тысячи айтишников.

Максут Шадаев Минцифры
