Поиск

Япония вложит $36 млрд в три проекта в США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил первые инвестиционные проекты в рамках объявленной в прошлом году торговой сделки с Японией, заявил американский министр торговли Говард Латник. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тогда Япония согласилась инвестировать в американскую экономику $550 млрд, а США - облагать японский импорт 15%-ми пошлинами вместо 25%-х.

Первые проекты в рамках торговой сделки предполагают инвестиции в размере $36 млрд и касаются электрогенерации, нефтегазовой и обрабатывающей промышленности.

"Масштаб этих проектов огромен, и это было бы невозможно без одного весьма особого слова: пошлины", - написал Трамп днем ранее в Truth Social.

Самый крупный проект - газовая электростанция в окрестностях Портсмута (Огайо). Он предполагает вложения в $33 млрд, отмечается на сайте Минторга США. По словам Латника, это будет крупнейшая "газовая электростанция в истории" - ее мощность составит 9,2 ГВт. Оператором станции будет SB Energy - подразделение японской SoftBank.

Интерес к участию в проекте также проявили Toshiba Corp. и Hitachi Ltd., сообщил журналистам министр торговли Японии Рёсэй Акадзава.

Второй проект предполагает строительство глубоководного терминала Texas GulfLink для экспорта нефти на побережье Мексиканского залива в округе Бразория (штат Техас), куда Япония вложит $2,1 млрд. Его оператором будет Sentinel Midstream. Предполагается, что терминал позволит экспортировать нефть на $20-30 млрд в год ($400-600 млрд за 20 лет). Трамп в своем посте назвал его "СПГ-объектом".

Третий проект - производство синтетической алмазной крошки, которое позволит полностью удовлетворить американский спрос на нее. Площадка стоимостью около $600 млн будет находиться в штате Джорджия и управляться компанией Element Six ("дочка" De Beers). Алмазная крошка - критически важное сырье для полупроводниковой, автомобильной и нефтегазовой промышленности. Проект "положит конец нашей глупой зависимости от иностранных источников", заявил Трамп. В настоящее время на рынке синтетических алмазов доминирует Китай.

Эти три проекта позволят создать тысячи высококачественных рабочих мест, отмечает Латник. При этом "Япония зарабатывает свою прибыль, а Америка получает стратегические активы, расширяет промышленную базу и укрепляет свое энергетическое доминирование", говорит он.

До возврата первоначальных японских вложений прибыль от проектов будет делиться поровну, после чего 90% будут получать США, Япония - 10%, заявили WSJ представители Минюста США.

По условиям прошлогодней торговой сделки, финансовые решения принимаются по усмотрению Японии, и Вашингтон не может обязать ее. При этом для некоторых проектов японские компании будут поставлять специальное оборудование, сообщили в Минторге США.

Объявляя о сделке в июле 2025 года, Трамп отмечал, что Штаты начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

Hitachi SoftBank Toshiba Минторг США Япония Говард Латник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

 Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });