Япония вложит $36 млрд в три проекта в США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп одобрил первые инвестиционные проекты в рамках объявленной в прошлом году торговой сделки с Японией, заявил американский министр торговли Говард Латник. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тогда Япония согласилась инвестировать в американскую экономику $550 млрд, а США - облагать японский импорт 15%-ми пошлинами вместо 25%-х.

Первые проекты в рамках торговой сделки предполагают инвестиции в размере $36 млрд и касаются электрогенерации, нефтегазовой и обрабатывающей промышленности.

"Масштаб этих проектов огромен, и это было бы невозможно без одного весьма особого слова: пошлины", - написал Трамп днем ранее в Truth Social.

Самый крупный проект - газовая электростанция в окрестностях Портсмута (Огайо). Он предполагает вложения в $33 млрд, отмечается на сайте Минторга США. По словам Латника, это будет крупнейшая "газовая электростанция в истории" - ее мощность составит 9,2 ГВт. Оператором станции будет SB Energy - подразделение японской SoftBank.

Интерес к участию в проекте также проявили Toshiba Corp. и Hitachi Ltd., сообщил журналистам министр торговли Японии Рёсэй Акадзава.

Второй проект предполагает строительство глубоководного терминала Texas GulfLink для экспорта нефти на побережье Мексиканского залива в округе Бразория (штат Техас), куда Япония вложит $2,1 млрд. Его оператором будет Sentinel Midstream. Предполагается, что терминал позволит экспортировать нефть на $20-30 млрд в год ($400-600 млрд за 20 лет). Трамп в своем посте назвал его "СПГ-объектом".

Третий проект - производство синтетической алмазной крошки, которое позволит полностью удовлетворить американский спрос на нее. Площадка стоимостью около $600 млн будет находиться в штате Джорджия и управляться компанией Element Six ("дочка" De Beers). Алмазная крошка - критически важное сырье для полупроводниковой, автомобильной и нефтегазовой промышленности. Проект "положит конец нашей глупой зависимости от иностранных источников", заявил Трамп. В настоящее время на рынке синтетических алмазов доминирует Китай.

Эти три проекта позволят создать тысячи высококачественных рабочих мест, отмечает Латник. При этом "Япония зарабатывает свою прибыль, а Америка получает стратегические активы, расширяет промышленную базу и укрепляет свое энергетическое доминирование", говорит он.

До возврата первоначальных японских вложений прибыль от проектов будет делиться поровну, после чего 90% будут получать США, Япония - 10%, заявили WSJ представители Минюста США.

По условиям прошлогодней торговой сделки, финансовые решения принимаются по усмотрению Японии, и Вашингтон не может обязать ее. При этом для некоторых проектов японские компании будут поставлять специальное оборудование, сообщили в Минторге США.

Объявляя о сделке в июле 2025 года, Трамп отмечал, что Штаты начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.