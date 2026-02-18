Поиск

"СПБ биржа" в предстоящие праздники будет проводить торги ежедневно

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в праздничные дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта будет проводить торги российскими ценными бумагами и расчетными фьючерсами ежедневно, сообщила площадка..

21-23 февраля и 7-8 марта торги будут начинаться с 10:00 по Москве, 9 марта - с 7:00. Во все дни время окончания торгов - 23:50.

По сделкам, заключенным 21-23 февраля, расчеты будут проведены 25 февраля, по сделкам 7-9 марта - расчеты 10 марта.

Торги расчетными фьючерсами проводятся ежедневно с 10:00 до 00:00 по Москве без изменений. Экспирация и исполнение фьючерсных контрактов будут осуществляться согласно графику торгуемых инструментов.

"СПБ биржа" начала проводить торги по субботам и воскресеньям с февраля 2025 года.

