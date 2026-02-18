Brent подорожала до $68,31 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть днем в среду ускорили рост.

К 14:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на $0,89 (1,32%), до $68,31 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,85 (1,36%), до $63,18 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей". По оценке министра, у обеих сторон есть понимание, что потребуется "некоторое время", чтобы сблизить позиции.

"Теперь Иран понял переговорную тактику Трампа. Он также понял, что прекращение экспорта нефти по Ормузскому проливу и скачок цен на нефть до $150 за баррель - это последнее, чего хочет Трамп, - отметил аналитик SEB Бьярн Шилдроп. - У Ирана есть время, чтобы спокойно вести переговоры".

Накануне Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.