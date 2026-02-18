Минфин РФ 18 февраля разместил рекордный объем ОФЗ-ПД на одном аукционе - на 255,2 млрд руб. по номиналу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 18 февраля разместило в ходе одного первичного аукциона рекордный объем облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) - на сумму 255,2 млрд рублей по номиналу. Ранее все большие объемы размещений на аукционах происходили за счет продажи облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

На первом аукционе, состоявшемся 18 февраля, Минфин продал ОФЗ-ПД серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года на общую сумму 255 млрд 197 млн рублей по номиналу при спросе 289 млрд 93 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 247 млрд 16 млн рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка.

Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,5204% от номинала, что соответствует доходности 14,73% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,368% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых.

Облигации серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).