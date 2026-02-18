Поиск

АПК РФ в 2025 г. увеличил экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на 12%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала продукции с высокой добавленной стоимостью на $20 млрд, что на 12% больше, чем в 2024 году. В целом экспорт продукции АПК составил $41,6 млрд, за десятилетие он вырос почти втрое, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по аграрным вопросам Госдумы. Ее слова приводит пресс-служба Минсельхоза в канале Mах.

"Заметной тенденцией прошлого года стал существенный рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью - поставки увеличились более чем на 12%, до $20 млрд. Примерно на треть вырос экспорт агротехнологий, в том числе отечественных семян, ветеринарных вакцин и препаратов, генетического материала и племенных животных. Россия сохраняет за собой статус ведущего поставщика минеральных удобрений: в 2025 году за рубеж направлено более 44 млн тонн на сумму порядка $15 млрд", - сказала она.

При этом министр подчеркнула, что в прошлом году РФ сохранила первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы.

По ее словам, в прошлом году самообеспеченность семенами основных сельхозкультур увеличилась практически до 70%, особенно заметный прирост отмечается по подсолнечнику, сахарной свекле и кукурузе. В сфере генетики животных создается агробиотехнопарк в Татарстане, который будет решать задачу по повышению продуктивности и эффективности работы хозяйств. Проводятся молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота для создания базы данных для оценки племенной ценности животных.

Производство отечественных вакцин для животных выросло в прошлом году в 1,7 раза к базовому 2023 году, обеспеченность вакцинами и ветпрепаратами - в 1,5 раза. Реализуются проекты по выпуску заквасок для кисломолочной продукции и лимонной кислоты, кормовых ферментов и аминокислот, разработаны технологии производства биотехнологической продукции - замороженных заквасок и кормового фермента липазы.

Кроме того, создаются новые виды сельхозтехники, растет доля российских и белорусских тракторов и комбайнов, а также отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

