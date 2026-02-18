Поиск

В ЦБ назвали выход на IPO началом пути к увеличению капитализации рынка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Решение задачи увеличения капитализации российского фондового рынка зависит не только от появления новых эмитентов: сомнительные практики уже торгующихся компаний могут нивелировать положительный эффект от первичных размещений, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева.

Она сказала об этом на форуме "Будущее рынка акций", организованном "Эксперт РА".

"Все мы сосредоточились на выводе новых компаний на рынок. У нас все будет хорошо - чем больше новых компаний, тем лучше. На самом деле рынок растет не столько от появления новых имен, сколько в том числе от роста стоимости тех компаний, которые уже вышли на рынок. И практика, когда у нас компания теряет 50% стоимости в первый год после выхода на IPO - явно не та практика, которая делает рынок лучше. От того, что таких компаний появится больше, вряд ли наша капитализация сильно вырастет. Поэтому я бы хотела сказать о том, что выход на рынок - это на самом деле не окончание, а начало пути", - сказала Абашеева.

Стоит обращать внимание на те практики, к которым компании прибегают, уже выйдя на публичный рынок, отметила она.

"Когда вдруг отменяется дивидендная политика, когда вдруг анонсируется принятие совершенно неочевидных для акционеров и рынка вообще решений, такие практики быстрее нас тянут вниз, чем помогает выход новых компаний", - подчеркнула глава департамента ЦБ.

