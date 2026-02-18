Рынок акций завершил среду ростом к 2780 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером в среду подрос вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками (растут металлы, нефть Brent поднялась до $69,5 за баррель), а также на фоне прошедших двухдневных переговоров делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи подрос в район 2780 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2779,08 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1149,63 пункта (+1,3%); лидировали в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+7,1%), "Полюса" (+2,9%), "Яндекса" (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 февраля, составил 76,1524 руб. (-58,65 копейки).

Новость дополняется